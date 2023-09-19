ЄС планує знизити залежність від Китаю у сфері виробництва електроакумуляторів

Лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю. Зокрема йдеться про виробництво літій-іонних акумуляторів.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ, який є у розпорядженні агентства.
Документ стане підґрунтям для обговорення економічної безпеки Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.
До 2030 року Євросоюз може опинитися у такій же залежності від Китаю у сфері літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, як він був залежний від росії в галузі енергетики до початку повномасштабної війни в Україні.
Документ стане підґрунтям для обговорення економічної безпеки Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.
До 2030 року Євросоюз може опинитися у такій же залежності від Китаю у сфері літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, як він був залежний від росії в галузі енергетики до початку повномасштабної війни в Україні.
Побоюючись зростання глобальної наполегливості та економічного впливу Китаю, лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю та необхідності розширення співробітництва з Африкою та Латинською Америкою.
У документі наголошується, що через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова енергія, Європі потрібні ефективні методи зберігання енергії для досягнення цілей з нульовими викидами вуглекислого газу до 2050 року.
У документі наголошується, що через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова енергія, Європі потрібні ефективні методи зберігання енергії для досягнення цілей з нульовими викидами вуглекислого газу до 2050 року.
В цей час ЄС значно відчужується від Китаю у виробництві літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, що мають ключове значення для розвитку електромобільної галузі.
За даними Єврокомісії, у 2021 році ЄС імпортував понад 40% газу, 27% нафти та 46% вугілля з росії.
Припинення більшості закупівель енергоносіїв з росії спричинило шок цін на енергію в ЄС та сплеск споживчої інфляції, що змусило Європейський центральний банк різко підвищити відсоткові ставки, що спричинило стримування економічного зростання.
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