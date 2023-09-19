ЄС планує знизити залежність від Китаю у сфері виробництва електроакумуляторів

08:02 19 вересня Київ, Україна

Лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю. Зокрема йдеться про виробництво літій-іонних акумуляторів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ, який є у розпорядженні агентства.



Документ стане підґрунтям для обговорення економічної безпеки Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.



До 2030 року Євросоюз може опинитися у такій же залежності від Китаю у сфері літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, як він був залежний від росії в галузі енергетики до початку повномасштабної війни в Україні.

"Це може статися, якщо не буде вжито ефективних заходів щодо цього напрямку. Такий висновок міститься у внутрішньому документі Єврокомісії", - йдеться у документі.

Побоюючись зростання глобальної наполегливості та економічного впливу Китаю, лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю та необхідності розширення співробітництва з Африкою та Латинською Америкою.



У документі наголошується, що через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова енергія, Європі потрібні ефективні методи зберігання енергії для досягнення цілей з нульовими викидами вуглекислого газу до 2050 року.

"Це різко підвищить наш попит на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, зросте у 10-30 разів у найближчі роки", - йдеться у документі.

В цей час ЄС значно відчужується від Китаю у виробництві літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, що мають ключове значення для розвитку електромобільної галузі.



За даними Єврокомісії, у 2021 році ЄС імпортував понад 40% газу, 27% нафти та 46% вугілля з росії.



Припинення більшості закупівель енергоносіїв з росії спричинило шок цін на енергію в ЄС та сплеск споживчої інфляції, що змусило Європейський центральний банк різко підвищити відсоткові ставки, що спричинило стримування економічного зростання.