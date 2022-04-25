ЄС планує налагодити торговельні відносини з Індією, щоб зменшити її залежність від росії

14:07 25 квітня Київ, Україна

Євросоюз запропонував Індії торговельну угоду, щоб надати їй реальну можливість знизити залежність від росії, вже досягнуто домовленості про створення Ради з торгівлі та технологій для поглиблення співпраці у питаннях цифровізації, захисту даних та соцмереж.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Обидві сторони погодилися, що швидкі зміни геополітичної обстановки наголошують на необхідності спільної поглибленої стратегічної взаємодії. Рада з торгівлі та технологій надасть політичне керівництво та необхідну структуру для реалізації політичних рішень, координації технічної роботи та звіту на політичному рівні, щоб забезпечити реалізацію та подальші дії в галузях, важливих для сталого розвитку економіки Європи та Індії”, - йдеться у спільній заяві ЄС та Індії. Зазначається, що аналогічну раду ЄС вже створив зі США раніше.

Механізм дозволить обом сторонам вирішувати питання торгівлі, технологій та безпеки, а відтак поглибити співпрацю в цих галузях.



Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка у понеділок зустрілася з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, заявила, що Індія та ЄС почали вести переговори про всеосяжні торгові та інвестиційні угоди.



Фон дер Ляєн додала, ЄС також співпрацюватиме з Індією щодо сонячної енергії та "зеленого" водню.



Для Індії Європа – це третій за величиною торговий партнер. Їхній річний товарообіг становить 67,8 млрд доларів. Наразі Євросоюз намагається зміцнити відносини з Нью-Делі, який є головним покупцем російської зброї, зазначає Bloomberg.



Раніше видання писало, що індійські банки відмовляються проводити платежі алмазовидобувній "Алросі", яка потрапила під західні санкції. Компанія не може продати неогранені алмази у світовий центр огранювання - індійський Сурат. Крім того, індійський уряд зволікає з рішенням про торгівлю з росією у нацвалюті, а найбільший нафтопереробник країни відмовився від російської нафти навіть зі знижкою.