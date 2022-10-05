ЄС перейде на єдиний стандарт зарядного порту для всіх гаджетів до 2024 року

20:18 04 жовтня Київ, Україна

Європейський парламент ухвалив введення USB Type-C як загальний зарядний порт для широкого спектра споживчих електронних пристроїв, включаючи iPhone та AirPods, до кінця 2024 року.

Про це пише Politico.



З осені 2024 року за законом USB Type-C стане стандартним зарядним портом для смартфонів, планшетів, електронних пристроїв для читання, клавіатур, комп'ютерних мишок, пристроїв GPS, цифрових камер, навушників, ігрових приставок та портативних колонок. Починаючи з 2026 року, USB-C також стане нормою для зарядних пристроїв для ноутбуків.

Коли нові правила набудуть чинності, споживачі зможуть використовувати один і той же зарядний пристрій для низки малого та середнього портативного електронного обладнання.

"Це просте рішення щороку заощадить тисячі тонн електронних відходів, полегшить повторне використання старої електроніки, покращить зручність споживачів, зменшить непотрібні витрати", - сказав провідний законодавець, мальтійський депутат Європарламенту Алекс Агіус.

Як відомо, останні десять років Європарламент неодноразово закликав до впровадження універсального зарядного пристрою. Відповідна законодавча пропозиція була представлена Єврокомісією 23 вересня 2021 року.