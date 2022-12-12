ЄС засудив рішення Ірану надати допомогу росії у війні проти України

Рада міністрів ЄС із закордонних справ прийняла постанову, яка засуджує рішення Ірану надати допомогу росії у війні проти України і застерегла її від поставок рф балістичних ракет.
Про це повідомляє сайт Європейської Ради у понеділок, 12 грудня.
Про це повідомляє сайт Європейської Ради у понеділок, 12 грудня.
Євросоюз нагадав, що будь-яка передача певних бойових дронів і ракет до Ірану без належного дозволу від Ради Безпеки ООН є порушенням резолюції UNSCR 2231.
ЄС також висловив стурбованість тим, що іранська зброя, включаючи дрони, вироблена з використанням компонентів міжнародного походження, зокрема, з Європи.
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