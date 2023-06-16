ЄС оштрафував Meta на $1,2 млрд за порушення конфіденційності

16:07 22 травня Київ, Україна





Про це повідомляє RTE. Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала американську компанію Meta на 1,2 мільярда євро за порушення, пов'язані з передачею персональних даних із Євросоюзу до США.Про це повідомляє RTE.

"Це найбільший в історії Євросоюзу штраф за порушення конфіденційності, що перевищує попередній штраф у розмірі 746 мільйонів євро, накладений на Amazon у 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках цього рішення Meta було наказано призупинити передачу даних з ЄС до Сполучених Штатів і це стосується лише Facebook, а не інших платформ Meta, таких як Instagram і WhatsApp.



Також регулятор надав компанії шість місяців, щоб припинити незаконну обробку, включаючи зберігання, у США персональних даних європейських користувачів, які були передані з порушенням Загального регламенту захисту даних (GDPR).



У своєму початковому рішенні DPC не рекомендував накладати штраф, але деякі з його колег європейських регуляторів не погодилися, і зрештою Європейська рада із захисту даних (EDPB) наказала накласти штраф на Meta.



Водночас у Meta заявили, що оскаржать рішення Ірландської комісії із захисту даних.