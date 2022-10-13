ЄС надасть військову допомогу Україні у 3 млрд євро

21:31 13 жовтня Київ, Україна

Євросоюз не залишає спроб знайти дипломатичне рішення для закінчення війни, яку розв'язала росія проти України.

Як відповідь на будь-які спроби Росії ескалювати конфлікт, Євросоюз збільшить пряму військову допомогу для ЗСУ до суми, що перевищує три міліраді євро.



Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі Альянсу у четвер, 13 жовтня.

"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір прийняти, сподіваюся, наступного понеділка (17 жовтня, - ред.) у Люксембурзі новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума становитиме понад три мільярди євро за рахунок ресурсів Європейського фонду світу. Я також проінформую їх про започаткування військової тренувальної місії для підтримки української армії", - зазначив він.

За словами європейського чиновника, росія продовжує провокаційні дії для підвищення ескалації цієї війни, проте ЄС залишається твердим у підтримці України стільки, скільки це буде необхідно, та у необхідних обсягах.