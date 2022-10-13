ЄС надасть військову допомогу Україні у 3 млрд євро

Євросоюз не залишає спроб знайти дипломатичне рішення для закінчення війни, яку розв'язала росія проти України.
Як відповідь на будь-які спроби Росії ескалювати конфлікт, Євросоюз збільшить пряму військову допомогу для ЗСУ до суми, що перевищує три міліраді євро.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі Альянсу у четвер, 13 жовтня.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі Альянсу у четвер, 13 жовтня.
За словами європейського чиновника, росія продовжує провокаційні дії для підвищення ескалації цієї війни, проте ЄС залишається твердим у підтримці України стільки, скільки це буде необхідно, та у необхідних обсягах.
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