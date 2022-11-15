ЄС стурбований ситуацією на Західних Балканах - Боррель

12:38 15 листопада Київ, Україна

Сербія та Косово перебувають на межі важкої кризи. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, де обговорювалася ситуація в регіоні, повідомляє Euractiv.

"Ми дуже стурбовані ситуацією на Західних Балканах", – заявив Боррель.

За його словами, "непотрібна та контрпродуктивна напруженість" між Косовом та Сербією "досягає дуже, дуже небезпечного рівня" і створює ситуацію, коли "ми, на жаль, опинилися на межі ще однієї кризи".



Боррель зазначив, що йдеться про найсерйознішу і найнебезпечнішу кризу за останні десять років, і що вихід сербів із косовських інститутів створив вакуум.

"У цьому вакуумі може статися найгірше, тому обидві сторони мають виявити більше гнучкості", - попередив голова європейської дипломатії.

Зазначається, що ситуація на півночі краю стала нестабільною в останні тижні, коли члени сербської громади звільнилися з косовських установ на знак протесту проти вимоги уряду, щоб усі автомобілі, що належать громадянам Косова, мали косовські номери. Сербія виступає проти цього, оскільки продовжує не визнавати незалежності Косова.