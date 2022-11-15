ЄС стурбований ситуацією на Західних Балканах - Боррель

12:38 15 листопада Київ, Україна

Сербія та Косово перебувають на межі важкої кризи. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, де обговорювалася ситуація в регіоні, повідомляє Euractiv.
 
"Ми дуже стурбовані ситуацією на Західних Балканах", – заявив Боррель.
 
За його словами, "непотрібна та контрпродуктивна напруженість" між Косовом та Сербією "досягає дуже, дуже небезпечного рівня" і створює ситуацію, коли "ми, на жаль, опинилися на межі ще однієї кризи".

Боррель зазначив, що йдеться про найсерйознішу і найнебезпечнішу кризу за останні десять років, і що вихід сербів із косовських інститутів створив вакуум.
 
"У цьому вакуумі може статися найгірше, тому обидві сторони мають виявити більше гнучкості", - попередив голова європейської дипломатії.
 
Зазначається, що ситуація на півночі краю стала нестабільною в останні тижні, коли члени сербської громади звільнилися з косовських установ на знак протесту проти вимоги уряду, щоб усі автомобілі, що належать громадянам Косова, мали косовські номери. Сербія виступає проти цього, оскільки продовжує не визнавати незалежності Косова.
 
"Косовські серби мають повернутися до інститутів. Влада Косова має проявити гнучкість у питанні номерних знаків і без зволікань працювати над імплементацією угоди про асоціацію муніципалітетів сербської більшості", - заявив Боррель.