ЄС про ситуацію в Білорусі: насильство по відношенню до протестуючих - це не відповідь

17:39 10 серпень Київ, Україна

Масові протести, які знову спалахнули в Білорусі після того, як перемогу у виборах здобув Лукашенко, закінчилися застосуванням сили з боку правоохоронних органів, десятками поранених і сотнями затриманих громадян РБ. Євросоюз засудив такі дії влади.



З відповідною заявою виступив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Насильство щодо протестуючих - це не відповідь. Необхідно забезпечити свободу слова, свободу зібрань, основні права людини "- Шарль Мішель

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії про скликання надзвичайного саміту ЄС по ситуації в Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи протести, які спалахнули в Білорусі в день президентських виборів, закликав країну до максимальної толерантності і відмови від вуличного насильства.



Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда звернулися до білоруської влади із закликом поважати демократичні стандарти і не застосовувати силу до учасників масових протестів.





