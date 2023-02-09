ЄС назвав росію головною країною-дезінформатором 2022 року

13:54 09 лютого Київ, Україна

Зовнішньополітична служба Європейського Союзу визнала російську федерацію світовим лідером із дезінформації 2022 року.



Про це йдеться у звіті відомства про дезінформацію та маніпуляцію фактами у світовому інформаційному просторі у 2022 році.



Головною темою російських інформаційних атак була війна в Україні. У шістдесяти випадках із ста такі атаки запускалися з метою виправдання російського вторгнення.



Для цього російські пропагандисти намагалися представити Україну як "нацистську" державу, звинувачували українську владу в "геноциді" та вбивствах власних громадян, розповсюджували фейки про наявність в Україні біолабораторій США тощо.



Крім того, згідно з дослідженням, ще однією метою інформаційних атак росії була дискредитація Європейського Союзу.



Так, росіяни повідомляли про нібито відсутність підтримки України в європейському суспільстві, про "згубний вплив" санкцій, прийнятих ЄС, проти росії для самої Європи і про те, що європейці нібито змушені голодувати і замерзати через брак постачань енергоресурсів з росії.



Серед найбільш показових прикладів дезінформації у Євросоюзі назвали медіакомпанії Sputnik та Russia Today (RT). Зазначається, що ці медіа не є об'єктивними, не дотримуються журналістських стандартів, застосовують різні інструменти для підтримки російської агресії в Україні.