ЄС почне закуповувати газ уже навесні цього року

17:38 16 січня Київ, Україна

Євросоюз планує розпочати спільні закупівлі газу вже навесні цього року. Про це повідомив у понеділок заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович на першому засіданні Енергетичної платформи ЄС.

"ЄС запустить спільні закупівлі газу задовго до літа", - запевнив він.



Європейський чиновник додав, що Єврокомісія має намір на початку весни опублікувати загальні потреби спільноти в газі на цей рік.



Шефчович звернувся до країн Євросоюзу із закликом уточнити з представниками енергетичного сектора свої потреби у газі.



Зазначимо, що Енергетична платформа створена для підготовки спільних закупівель країнами співтовариства скрапленого природного газу з метою припинення конкуренції між державами Євросоюзу та зниження цін на нього.



Ідея спільних закупівель газу країнами ЄС просувається Єврокомісією з різною інтенсивністю вже протягом понад 10 років, однак у реальну площину вирішення цього питання перейшло лише в умовах нинішньої газової кризи та відмови більшості країн ЄС від закупівель російського газу. Єврокомісія наполягає, щоб країни Євросоюзу передали Брюсселю право на укладання контрактів із зовнішніми постачальниками газу. Завдання, що декларується, - уникнути конкуренції між країнами-членами за аналогією з тим, як Єврокомісія закуповувала для країн ЄС вакцини від коронавірусу.



Фактично це означатиме ще один великий трансферт суверенних повноважень європейських держав Єврокомісії. Поки що йдеться про пробний режим закупівель - спільні контракти на першому етапі мають покривати не більше ніж 15% потреб країн ЄС у газі.