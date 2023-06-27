ЄС розпочав переговори про вступ двох нових країн

07:11 19 липня Київ, Україна

Рада Європейського Союзу розпочала переговори з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

Про це у понеділок, 18 липня, повідомив у Twitter Петер Фіала, прем'єр-міністр Чехії - країни, яка зараз головує у Раді ЄС.

"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування", – написав Фіала.

У вівторок, 19 липня, запланована зустріч Петера Фіали з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою та головою уряду Північної Македонії Димитаром Ковачевським. Сторони обговорять наступні кроки шляху цих країн до ЄС.



Відомо, що статусу кандидата на вступ до ЄС Північна Македонія набула ще 2005 року. У липні 2020 року Македонія порушила питання вступу до ЄС, але переговори щодо вступу були заблоковані Болгарією через використання у Північній Македонії терміна "болгарська фашистська окупація" для одного з періодів Другої світової війни. Після переговорів це вето було знято.