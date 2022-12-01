ЄС може заблокувати Twitter

08:09 01 грудня Київ, Україна

Євросоюз може заблокувати Twitter, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, у разі не дотримання правил ЄС щодо модерації контенту, повідомляє Financial Times.

Так, 30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч із Маском, де заявив, що у разі недотримання правил Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.
 
"Twitter повинен дотримуватись контрольного списку правил, включаючи відмову від довільного підходу до відновлення заблокованих користувачів, агресивне поширення дезінформації та згоду на "широкий незалежний аудит" платформи до наступного року", - пише видання.
 
Серед вимог ЄС є надання чітких критеріїв, за якими користувачів можуть забанити.