ЄС може заблокувати Twitter

Євросоюз може заблокувати Twitter, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, у разі не дотримання правил ЄС щодо модерації контенту, повідомляє Financial Times.
Так, 30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч із Маском, де заявив, що у разі недотримання правил Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.
Так, 30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч із Маском, де заявив, що у разі недотримання правил Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.
Серед вимог ЄС є надання чітких критеріїв, за якими користувачів можуть забанити.
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