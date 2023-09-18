ЄС може запровадити мито 20% на електрокари з Китаю

Про це Тьєррі Бретон сказав в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.



Він зазначив, що мета розслідування встановити, чи сприяли значні державні субсидії виробникам автомобілів з Китаю нечесній конкуренції на європейському ринку – на тлі скарг місцевих автовиробників, особливо з Франції та Німеччини.



Якщо в результаті розслідування Єврокомісія виявить порушення правил торгівлі, може запровадити штрафні мита на китайські транспортні засоби, ризикуючи спровокувати торговельну війну з Пекіном.



Коментуючи ситуацію, Тьєррі Бретон був обережний з формулюваннями, але зазначив, що подібні перевірки "часто призводять до підвищення мит від 10 до 20%".