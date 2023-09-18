ЄС може запровадити мито 20% на електрокари з Китаю

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон припустив, що розслідування Єврокомісії з нечесної конкуренції з боку китайських виробників електрокарів може призвести до суттєвого зростання мит з них.
Про це Тьєррі Бретон сказав в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.
Він зазначив, що мета розслідування встановити, чи сприяли значні державні субсидії виробникам автомобілів з Китаю нечесній конкуренції на європейському ринку – на тлі скарг місцевих автовиробників, особливо з Франції та Німеччини.
Якщо в результаті розслідування Єврокомісія виявить порушення правил торгівлі, може запровадити штрафні мита на китайські транспортні засоби, ризикуючи спровокувати торговельну війну з Пекіном.
Коментуючи ситуацію, Тьєррі Бретон був обережний з формулюваннями, але зазначив, що подібні перевірки "часто призводять до підвищення мит від 10 до 20%".
Він зазначив, що мета розслідування встановити, чи сприяли значні державні субсидії виробникам автомобілів з Китаю нечесній конкуренції на європейському ринку – на тлі скарг місцевих автовиробників, особливо з Франції та Німеччини.
Якщо в результаті розслідування Єврокомісія виявить порушення правил торгівлі, може запровадити штрафні мита на китайські транспортні засоби, ризикуючи спровокувати торговельну війну з Пекіном.
Коментуючи ситуацію, Тьєррі Бретон був обережний з формулюваннями, але зазначив, що подібні перевірки "часто призводять до підвищення мит від 10 до 20%".
Влада Китаю вже розкритикувала розслідування Єврокомісії, заявивши, що цей "кричущий протекціонізм матиме негативний вплив на економічні та торговельні відносини між Китаєм та ЄС".
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