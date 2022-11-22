ЄС може визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією

12:34 22 листопада Київ, Україна

Депутати Європарламенту закликали ЄС внести «ПВК Вагнера» до списку терористичних організацій. Вони надіслали листа з відповідною пропозицією президенту ЄС Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, країна якого головує у Раді ЄС.

Про це пише Politico.



Як підставу для зарахування найманської організації до терористів депутати назвали «порушення "Вагнером" міжнародного права в Україні, що продовжуються, а також попередні "подвиги" в інших конфліктах. Зокрема, найманці групи брали участь у військових конфліктах у Сирії, Судані, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці.



Ініціатива отримала широку підтримку депутатів Європарламенту – від ультраправих до лівих та зелених. До цього ЄС звинувачував «ПВК Вагнера» у тортурах, позасудових стратах та вбивствах у всіх частинах світу, де група брала участь у військових діях. Проти групи найманців наприкінці 2021 року було запроваджено санкції ЄС, у тому числі за участь у війні на боці самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".



У вересні цього року підприємець євген пригожин, якого називають «кухарем» президента росії володимира путіна, зізнався, що це він створив «ПВК Вагнера». За його словами, він задумався про це у 2014 році після того, як деякий час «жбурлявся грошима, щоб набрати групу, яка поїде та захистить росіян» на Донбасі.



До цього він неодноразово заперечував свою причетність до ПВК і навіть позивався до тих, хто говорив про його причетність до армії найманців. За його словами, він вводив в оману суди та громадськість, «щоб не підставити хлопців, які є основою російського патріотизму».



«ПВК «Вагнера» активно воює в Україні. З вересня пригожин вербує для участі у воєнних діях ув'язнених. За різними даними, він міг завербувати від 13 тис.. до 23 тис. осіб протягом двох місяців.