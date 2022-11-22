ЄС може визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією

Депутати Європарламенту закликали ЄС внести «ПВК Вагнера» до списку терористичних організацій. Вони надіслали листа з відповідною пропозицією президенту ЄС Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, країна якого головує у Раді ЄС.
Про це пише Politico.
Як підставу для зарахування найманської організації до терористів депутати назвали «порушення "Вагнером" міжнародного права в Україні, що продовжуються, а також попередні "подвиги" в інших конфліктах. Зокрема, найманці групи брали участь у військових конфліктах у Сирії, Судані, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці.
Ініціатива отримала широку підтримку депутатів Європарламенту – від ультраправих до лівих та зелених. До цього ЄС звинувачував «ПВК Вагнера» у тортурах, позасудових стратах та вбивствах у всіх частинах світу, де група брала участь у військових діях. Проти групи найманців наприкінці 2021 року було запроваджено санкції ЄС, у тому числі за участь у війні на боці самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
У вересні цього року підприємець євген пригожин, якого називають «кухарем» президента росії володимира путіна, зізнався, що це він створив «ПВК Вагнера». За його словами, він задумався про це у 2014 році після того, як деякий час «жбурлявся грошима, щоб набрати групу, яка поїде та захистить росіян» на Донбасі.
До цього він неодноразово заперечував свою причетність до ПВК і навіть позивався до тих, хто говорив про його причетність до армії найманців. За його словами, він вводив в оману суди та громадськість, «щоб не підставити хлопців, які є основою російського патріотизму».
«ПВК «Вагнера» активно воює в Україні. З вересня пригожин вербує для участі у воєнних діях ув'язнених. За різними даними, він міг завербувати від 13 тис.. до 23 тис. осіб протягом двох місяців.
Як підставу для зарахування найманської організації до терористів депутати назвали «порушення "Вагнером" міжнародного права в Україні, що продовжуються, а також попередні "подвиги" в інших конфліктах. Зокрема, найманці групи брали участь у військових конфліктах у Сирії, Судані, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці.
Ініціатива отримала широку підтримку депутатів Європарламенту – від ультраправих до лівих та зелених. До цього ЄС звинувачував «ПВК Вагнера» у тортурах, позасудових стратах та вбивствах у всіх частинах світу, де група брала участь у військових діях. Проти групи найманців наприкінці 2021 року було запроваджено санкції ЄС, у тому числі за участь у війні на боці самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
У вересні цього року підприємець євген пригожин, якого називають «кухарем» президента росії володимира путіна, зізнався, що це він створив «ПВК Вагнера». За його словами, він задумався про це у 2014 році після того, як деякий час «жбурлявся грошима, щоб набрати групу, яка поїде та захистить росіян» на Донбасі.
До цього він неодноразово заперечував свою причетність до ПВК і навіть позивався до тих, хто говорив про його причетність до армії найманців. За його словами, він вводив в оману суди та громадськість, «щоб не підставити хлопців, які є основою російського патріотизму».
«ПВК «Вагнера» активно воює в Україні. З вересня пригожин вербує для участі у воєнних діях ув'язнених. За різними даними, він міг завербувати від 13 тис.. до 23 тис. осіб протягом двох місяців.
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