ЄС змінив правила візового контролю для іноземців

Для збору і контролю інформації про одержувачів віз Євросоюзу, Європарламент і Рада ЄС посилює роботу Візової інформаційної системи VIS.
Проміжна угода про посилення єдиної європейської Візової інформаційної системи VIS передбачає збір і постійний контроль додаткової інформації для всіх одержувачів короткострокових і довгострокових віз ЄС.
Згідно з новими правилами, в VIS будуть заносити не тільки інформацію про короткострокові візи, а й довгострокові візи і вид на проживання. А також робити скан сторінки з біографічними даними паспорта. Вважається, що це спростить повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території ЄС. А "для боротьби з торгівлею дітьми", згідно з новою постановою, вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижений від 12 до 6 років.
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