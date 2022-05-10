ЄС змінив правила візового контролю для іноземців

20:48 08 грудня Київ, Україна

Для збору і контролю інформації про одержувачів віз Євросоюзу, Європарламент і Рада ЄС посилює роботу Візової інформаційної системи VIS.

Проміжна угода про посилення єдиної європейської Візової інформаційної системи VIS передбачає збір і постійний контроль додаткової інформації для всіх одержувачів короткострокових і довгострокових віз ЄС.

"У відповідь на мінливі міграційні виклики і ризики в області безпеки ЄС покращує свою візову інформаційну систему. Це інструмент, який використовує влада для реєстрації всіх охочих отримати короткострокову візу для в'їзду в Шенгенську зону", - відзначили в Європі.

Згідно з новими правилами, в VIS будуть заносити не тільки інформацію про короткострокові візи, а й довгострокові візи і вид на проживання. А також робити скан сторінки з біографічними даними паспорта. Вважається, що це спростить повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території ЄС. А "для боротьби з торгівлею дітьми", згідно з новою постановою, вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижений від 12 до 6 років.