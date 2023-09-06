ЄС імпортує рекордні обсяги зрідженого газу з росії - FT

13:55 31 серпня Київ, Україна





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Згідно з аналізом галузевих даних неурядовою організацією Global Witness, за перші сім місяців 2023 року Бельгія та Іспанія стали другим та третім імпортерами російського зрідженого газу. Перший у цьому списку – Китай.



Загалом імпорт зрідженого газу до ЄС зріс на 40% у період із січня до липня 2023 року порівняно з тим самим періодом 2021 року до повномасштабного вторгнення росії в Україну.



Стрибок відбувається через низьку базу постачальників, оскільки ЄС не імпортував значні обсяги ЗПГ до війни в Україну через свою залежність від росії.



За даними Global Witness, вартість ЗПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала 5,29 млрд євро. Цього року ЄС планує імпортувати рекордні обсяги зрідженого природного газу з росії, незважаючи на прагнення відмовитись від російського палива до 2027 року.Про це повідомляє британська газета Financial Time.Згідно з аналізом галузевих даних неурядовою організацією Global Witness, за перші сім місяців 2023 року Бельгія та Іспанія стали другим та третім імпортерами російського зрідженого газу. Перший у цьому списку – Китай.Загалом імпорт зрідженого газу до ЄС зріс на 40% у період із січня до липня 2023 року порівняно з тим самим періодом 2021 року до повномасштабного вторгнення росії в Україну.Стрибок відбувається через низьку базу постачальників, оскільки ЄС не імпортував значні обсяги ЗПГ до війни в Україну через свою залежність від росії.За даними Global Witness, вартість ЗПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала 5,29 млрд євро.

"Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від російського викопного газу, що транспортується, тільки для того, щоб замінити його еквівалентом, який постачається. Неважливо, чи надходить це трубопроводом, чи човном — це все одно означає, що європейські компанії надсилають мільярди у військову скриню путіна", — сказав старший організатор кампанії з викопного палива в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

У той час, як ЄС продовжує посилювати режим санкцій проти москви, саме від ЄС надходять мільярди євро до бюджету росії.



Бельгія теж стала одним із найбільших імпортерів зрідженого газу з росії, оскільки в країні один із найважливіших портів ЄС — Port of Zeebrugge. За словами аналітиків, іспанська компанія Naturgy і французька Total також мають безперервні контракти на великі обсяги російського ЗПГ.



У березні 2023 року міністри енергетики внесли пункт у нові правила, що регулюють газовий ринок ЄС, який дозволить урядам забороняти російським та білоруським компаніям обходити санкції. Але перш ніж ця пропозиція набуде чинності, її необхідно попередньо обговорити з Європейським парламентом, зазначає Financial Time.