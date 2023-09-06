ЄС імпортує рекордні обсяги зрідженого газу з росії - FT

Цього року ЄС планує імпортувати рекордні обсяги зрідженого природного газу з росії, незважаючи на прагнення відмовитись від російського палива до 2027 року.
Про це повідомляє британська газета Financial Time.
Згідно з аналізом галузевих даних неурядовою організацією Global Witness, за перші сім місяців 2023 року Бельгія та Іспанія стали другим та третім імпортерами російського зрідженого газу. Перший у цьому списку – Китай.
Загалом імпорт зрідженого газу до ЄС зріс на 40% у період із січня до липня 2023 року порівняно з тим самим періодом 2021 року до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Стрибок відбувається через низьку базу постачальників, оскільки ЄС не імпортував значні обсяги ЗПГ до війни в Україну через свою залежність від росії.
За даними Global Witness, вартість ЗПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала 5,29 млрд євро.
Про це повідомляє британська газета Financial Time.
Згідно з аналізом галузевих даних неурядовою організацією Global Witness, за перші сім місяців 2023 року Бельгія та Іспанія стали другим та третім імпортерами російського зрідженого газу. Перший у цьому списку – Китай.
Загалом імпорт зрідженого газу до ЄС зріс на 40% у період із січня до липня 2023 року порівняно з тим самим періодом 2021 року до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Стрибок відбувається через низьку базу постачальників, оскільки ЄС не імпортував значні обсяги ЗПГ до війни в Україну через свою залежність від росії.
За даними Global Witness, вартість ЗПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала 5,29 млрд євро.
У той час, як ЄС продовжує посилювати режим санкцій проти москви, саме від ЄС надходять мільярди євро до бюджету росії.
Бельгія теж стала одним із найбільших імпортерів зрідженого газу з росії, оскільки в країні один із найважливіших портів ЄС — Port of Zeebrugge. За словами аналітиків, іспанська компанія Naturgy і французька Total також мають безперервні контракти на великі обсяги російського ЗПГ.
У березні 2023 року міністри енергетики внесли пункт у нові правила, що регулюють газовий ринок ЄС, який дозволить урядам забороняти російським та білоруським компаніям обходити санкції. Але перш ніж ця пропозиція набуде чинності, її необхідно попередньо обговорити з Європейським парламентом, зазначає Financial Time.
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