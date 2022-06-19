ЄС має право позбавити Україну статусу кандидата будь-якої миті

12:42 19 червня Київ, Україна

Як пише Європейська правда, Єврокомісія у укладанні відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонувала, щоб ЄС міг скасовувати цей статус у разі, якщо Київ порушить свої зобов'язання.

Видання стверджує, що подібних положень досі не було в жодному висновку Єврокомісії щодо заявок про членство, які надходили від інших держав. Але зараз Брюссель, враховуючи особливе становище України, ухвалив таке рішення одночасно щодо двох держав – України та Молдови.

"По суті, Брюссель сказав, що Україна не готова бути кандидатом, але все одно набуває цього статусу. А сім блоків реформ, які Україні необхідно виконати, щоб зберегти статус кандидата. Брюссель залишає за собою право забрати цей статус у будь-який момент, або навпаки – пересунути Україну чи Молдову на наступний етап (по дорозі до вступу до ЄС)», – йдеться у статті.

Також ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести свою здатність проводити реформи.. Висновок ЄК каже, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, проте для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тож термін може бути, і найімовірніше, буде продовжено.

Серед іншого для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення обраного на конкурсі голови САП, провести конкурс голови НАБУ тощо.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія схвалила заявку України та рекомендувала надати країні статус кандидата на членство в ЄС із подальшим виконанням необхідних кроків.

Також повідомлялося, що Нідерланди просять Єврокомісію ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства у Євросоюзі.