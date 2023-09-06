ЄС та країни-кандидати мають бути готові до розширення Євросоюзу до 2030 року

19:33 28 серпня Київ, Україна

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни-члени ЄС та країни-кандидати мають бути готові взяти на себе нову відповідальність та нові зобов'язання, щоб пройти шляхом реформ та бути готовими до подальшого розширення Євросоюзу до 2030 року.



Про це Шарль Мішель сказав під час виступу на міжнародній безпековій конференції Bled Strategic Forum, яка проходить у Словенії.

"Для того, щоб бути відповідальними, ми повинні говорити про часові рамки та про домашню роботу. У мене є пропозиція. Оскільки ми маємо наступний Стратегічний порядок денний ЄС, ми повинні поставити перед собою чіткі цілі. Переконаний, що ми маємо бути готові з обох боків — до розширення до 2030 р. Це означає, що наступний багаторічний бюджет ЄС потребує включення наших спільних цілей, це амбітно, але необхідно", - сказав Шарль Мішель.

Глава Євроради зазначив, що ЄС уже продемонстрував здатність діяти швидко та рішуче, коли у цьому спостерігається необхідність. За його словами, це сталося, коли ЄС першим у світі оголосив про намір досягти кліматичної нейтральності Європи до 2050 року, коли блок долав найбільшу у цьому столітті світову пандемію та спільно розробляв амбітну програму відновлення.

"Коли армія росії увірвалася в Україну, кремль, як і багато інших, очікували слабку відповідь, на поділ Європи. Але всі вони отримали протилежне. Вже за кілька годин 24 лютого 2024 року ми відповіли санкціями проти росії, відправили зброю та боєприпаси для України. Цього дня проявляється інший ЄС: швидкий, дієвий, об'єднаний і рішучіший", - сказав Мішель.

Він також нагадав, що коли президент росії володимир путін запустив проти ЄС свою "енергетичну ракету", країни-члени блоку створювали від неї надійний щит, справжню "систему енергетичної оборони" шляхом диверсифікації джерел енергії, подолання посиленої залежності від російського викопного пального. ЄС відповів посиленням співпраці зі своїми стратегічними партнерами та зміцненням солідарності, яка була руйнівною силою у цих діях.

"Для того, щоб стати сильнішими і бути у більшій безпеці, ЄС має посилити свої позиції і стати більш потужним. Саме тому зараз настав час подолати виклик розширення. Як для нас у ЄС, так і для майбутніх країн-членів. Я переконаний, саме так ми маємо називати країну, яка отримала підтвердження перспективи у ЄС – майбутні країни-члени", - наголосив Шарль Мішель і додав, що лідери ЄС розглядатимуть "розширення на нашій наступній зустрічі Європейської ради".

"Ми визначимо позицію щодо відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Я очікую, що Боснія та Герцеговина, а також Грузія знову повертаються за стіл (переговорів — ред.)", - сказав він.

Глава Євроради підкреслив, що війна, яка триває в Україні, в Європі ще раз продемонструвала — мир і демократію не можна сприймати як даність. За його словами, ця війна руйнівна не лише для України, вона прямо вражає майбутнє Європи та глобальну безпеку.

"Наразі, як ми говоримо, Україна героїчно захищає свою землю. Москва не лише атакує вільного та суверенного сусіда. Москва атакує все, у що ми віримо: свободу, демократію, добробут та співпрацю. У червні минулого року ми надали статус кандидата у члени ЄС для України та Молдови. Такий самий статус чекає на Грузію, коли вони (грузини – ред.) завершать кількість необхідних для цього кроків. Настав час просуватися вперед", - констатував Шарль Мішель.