ЄС і ряд країн надають допомогу Лівану після вибуху

Ліван не залишився один на один з трагедією, яка сталася в порту Бейрута. Для ліквідації її наслідків країні виявляється активна допомога.
Євросоюз оголосив про виділення ліванській стороні додаткової допомоги в обсязі € 30 млн для ліквідації наслідків вибуху в порту Бейрута. Про це повідомив у неділю голова Європейської ради Шарль Мішель на відеоконференції донорів, організованій Францією з метою надання підтримки Лівану.
Він також закликав до проведення "незалежного та гідного довіри розслідування", підкресливши, що "Євросоюз готовий сприяти в його проведенні".
Крім того, Катар виділить на допомогу Лівану суму в $ 50 млн. З такою заявою виступив у неділю катарський емір шейх Тамім бін Хамад Аль Тані під час відеоконференції донорів з координації допомоги Лівану, потерпілому 4 серпня від потужного вибуху в бейрутському порту.
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