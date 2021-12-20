ЄС і ряд країн надають допомогу Лівану після вибуху

Ліван не залишився один на один з трагедією, яка сталася в порту Бейрута. Для ліквідації її наслідків країні виявляється активна допомога.

Євросоюз оголосив про виділення ліванській стороні додаткової допомоги в обсязі € 30 млн для ліквідації наслідків вибуху в порту Бейрута. Про це повідомив у неділю голова Європейської ради Шарль Мішель на відеоконференції донорів, організованій Францією з метою надання підтримки Лівану.

"Ми вже надали Лівану допомогу в € 33 млн, а зараз виділили ще € 30 млн, які повинні піти на найнагальніші потреби при ліквідації наслідків вибуху. Понад 250 рятувальників з країн ЄС перебувають в Бейруті, тонни медичної та гуманітарної допомоги спрямовані до Лівану ", - заявив він.

Він також закликав до проведення "незалежного та гідного довіри розслідування", підкресливши, що "Євросоюз готовий сприяти в його проведенні".

Крім того, Катар виділить на допомогу Лівану суму в $ 50 млн. З такою заявою виступив у неділю катарський емір шейх Тамім бін Хамад Аль Тані під час відеоконференції донорів з координації допомоги Лівану, потерпілому 4 серпня від потужного вибуху в бейрутському порту.