ЄС та НАТО обговорюють можливі переговори з росією

17:11 07 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє італійська газета La Repubblica.



У розмовах, які циркулюють між лідерами Після звільнення Херсона від військ росії, закриті консультації між Вашингтоном і Брюсселем передбачають переговори з рф.Про це повідомляє італійська газета La Repubblica.У розмовах, які циркулюють між лідерами НАТО та співрозмовниками з ЄС, відштовхуються від припущення, що російські війська зараз перебувають під тиском.

"Вони не здатні успішно реагувати на український наступ. Їхня реакція зосереджена в оборонному ключі на руйнуванні інфраструктури - електрики, води, мостів, доріг, будівництві потрійної лінії окопів та використанні природних бар'єрів, таких як річка Дніпро. Мета - уповільнити просування українських військ. Херсон – це не просто місто: вирішальне для доступу до моря та фундаментальне для контролю над водними ресурсами та річковим транспортом. Відвоювати його означало б назавжди змінити напрямок конфлікту" - зазначає видання.

Саме тому із США – через Брюссель – надходить меседж, який також є запрошенням для української влади: якщо і коли Херсон буде повернутий, тоді можна розпочинати переговори. З позиції сили, а не слабкості.



Зазначається, що Білий дім уперше почав гіпотетично припускати конкретний шлях такого типу. Однак зараз, без Херсона, такий шлях неможливий.

"Ще й тому, що розпочинати переговори на цьому етапі означало б лише дати московській армії час на реорганізацію. Словом, спочатку треба закріпити деякі стратегічні наріжні камені", - зазначає видання.

Більше того, є два фундаментальні аспекти, на яких адміністрація США наголошує на щоденних обмінах думками з союзниками по НАТО. Перший стосується російської загрози застосування тактичних ядерних бомб. Хоча це вважається формою стримування, яка поки не є активною, вона все ще залишається ризиком, якого слід уникати. Також тому, що в такому разі не тільки майже неминуче буде широкомасштабна реакція із застосуванням звичайних озброєнь, а й стане важко стримати нервозність деяких союзників, таких як поляки, які зараз представляють партнера ЄС, найближчого до Вашингтона у військовому відношенні.



Інша проблема стосується відносин із Китаєм. "З втратою Херсона криза колишньої Червоної армії стане очевидною. На цей момент для Сполучених Штатів повна поразка путіна матиме найгірший результат: передача контролю над росією Китаю. Це було б однаково, як кинутися з вогню в полум'я. Тому краще мати ворожого лідера, із синцями, але незалежного від Пекіна" - зазначає видання.