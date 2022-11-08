ЄС та НАТО обговорюють можливі переговори з росією

Після звільнення Херсона від військ росії, закриті консультації між Вашингтоном і Брюсселем передбачають переговори з рф.
Про це повідомляє італійська газета La Repubblica.
У розмовах, які циркулюють між лідерами НАТО та співрозмовниками з ЄС, відштовхуються від припущення, що російські війська зараз перебувають під тиском.
Про це повідомляє італійська газета La Repubblica.
У розмовах, які циркулюють між лідерами НАТО та співрозмовниками з ЄС, відштовхуються від припущення, що російські війська зараз перебувають під тиском.
Саме тому із США – через Брюссель – надходить меседж, який також є запрошенням для української влади: якщо і коли Херсон буде повернутий, тоді можна розпочинати переговори. З позиції сили, а не слабкості.
Зазначається, що Білий дім уперше почав гіпотетично припускати конкретний шлях такого типу. Однак зараз, без Херсона, такий шлях неможливий.
Зазначається, що Білий дім уперше почав гіпотетично припускати конкретний шлях такого типу. Однак зараз, без Херсона, такий шлях неможливий.
Більше того, є два фундаментальні аспекти, на яких адміністрація США наголошує на щоденних обмінах думками з союзниками по НАТО. Перший стосується російської загрози застосування тактичних ядерних бомб. Хоча це вважається формою стримування, яка поки не є активною, вона все ще залишається ризиком, якого слід уникати. Також тому, що в такому разі не тільки майже неминуче буде широкомасштабна реакція із застосуванням звичайних озброєнь, а й стане важко стримати нервозність деяких союзників, таких як поляки, які зараз представляють партнера ЄС, найближчого до Вашингтона у військовому відношенні.
Інша проблема стосується відносин із Китаєм. "З втратою Херсона криза колишньої Червоної армії стане очевидною. На цей момент для Сполучених Штатів повна поразка путіна матиме найгірший результат: передача контролю над росією Китаю. Це було б однаково, як кинутися з вогню в полум'я. Тому краще мати ворожого лідера, із синцями, але незалежного від Пекіна" - зазначає видання.
Інша проблема стосується відносин із Китаєм. "З втратою Херсона криза колишньої Червоної армії стане очевидною. На цей момент для Сполучених Штатів повна поразка путіна матиме найгірший результат: передача контролю над росією Китаю. Це було б однаково, як кинутися з вогню в полум'я. Тому краще мати ворожого лідера, із синцями, але незалежного від Пекіна" - зазначає видання.
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