ЄС хоче участі Британії та Швейцарії у механізмі стелі цін на газ

11:51 25 жовтня Київ, Україна

У Єврокомісії вважають, що механізм обмеження цін на російський газ буде ефективним, якщо до нього приєднаються країни, які імпортують з ЄС електроенергію. Серед них Великобританія та Швейцарія.

Європейське відомство поширило документ із такими рекомендаціями перед зустріччю міністрів енергетики ЄС, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело. Зустріч відбудеться у Люксембурзі 25 жовтня.



У Єврокомісії вважають, що інакше членам ЄС доведеться експортувати електроенергію за вищою ціною, ніж на внутрішніх торгах. Така можливість також вивчається, проте вона суперечить міжнародним угодам між партнерами. Переговори з цього питання ведуться у приватних бесідах.



Нині запровадження стелі цін на російський газ — головне питання на порядку денному в ЄС: зокрема, за допомогою такого обмеження уряди країн співдружності прагнуть приборкати енергетичну кризу. Для запровадження обмежень пропозиція комісії має отримати схвалення членів блоку, такий процес триватиме кілька тижнів. При цьому всередині ЄС є розбіжності щодо того, коли вводити ціну. Минулого тижня Bloomberg писав, що ЄС не поспішатиме з обмеженням вартості російського газу. В результаті лідери країн ЄС не змогли ухвалити план Єврокомісії на зустрічі 20 жовтня і запропонували його доопрацювати.



Більшість країн потребує обмеження гуртових цін на газ через коридор на найбільшому віртуальному ринку регіону (хаб TTF в Нідерландах). Інша група країн пропонує обмежити вартість газу, який використовується для виробництва електроенергії, за аналогією з моделлю, що вже реалізована Іспанією та Португалією.



Крім погодження стелі цін міністрам енергетики країн ЄС потрібно досягти угоди щодо пакету заходів для подолання енергетичної кризи. За планом комісії він здійснюватиметься за рахунок спільних закупівель газу, механізмів обмеження цін на газовій біржі TTF, нових заходів щодо прозорого використання інфраструктури та солідарності держав-членів, а також постійних зусиль щодо зниження попиту на газ.