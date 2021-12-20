ЄС хоче змінити правила в'їзду мігрантів із Білорусі

07:05 02 грудень Київ, Україна

Протягом шести місяців Польща, Литва та Латвія продовжать період реєстрації клопотань про надання притулку з 10 днів до чотирьох тижнів.



Заяви прийматимуться лише у спеціальних пунктах перетину кордону.



Обробка може проводитися на кордоні, включаючи будь-яке право на апеляцію, але має бути проведена протягом 16 тижнів.



Ці три країни також матимуть змогу використати прискорені національні процедури для депортації людей, заяви яких були відхилені.



Пропозиції щодо спрощення правил, зроблених виконавчою владою ЄС, Європейською комісією, повинні бути схвалені 27 країнами-членами, перш ніж вони набудуть чинності.



Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що кількість мігрантів, які прибувають до столиці Білорусі, Мінська, скоротилася, і багато з них повертаються до своїх країн.



«Приплив нових інструментальних мігрантів до Мінська більш-менш стабілізувався. Сьогодні цифри невеликі. Це насамперед не міграційна криза. Це гібридна загроза».



