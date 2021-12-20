ЄС готує новий пакет санкцій проти причетних до транспортування мігрантів до кордонів Білорусі

09:53 15 листопад Київ, Україна

Минулої неділі між главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм та верховним представником ЄС Жозепом Боррелем відбулася перша, з моменту виникнення кризи на кордоні Польща-Білорусь, телефонна розмова.



Боррель підкреслив, що ситуацію, що виникла, вважає «неприйнятною», а використання людей як зброї – неприпустимим.



Також Боррель вимагає від Мінська зупинити наплив мігрантів, заявивши, що вже з 15 листопада щодо Білорусі буде розширено санкції. Здебільшого вони торкнуться інтересів авіакомпаній та туристичних агенцій, а також чиновників, причетних до виникнення міграційної кризи.



"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого учасника транспортування мігрантів до цієї країни", - сказав Боррель.



Нагадаємо, ситуація на східному зовнішньому кордоні ЄС стала критичною ще минулого тижня. Там зібралися тисячі мігрантів. А останніми днями спроби мігрантів перетнути кордон різко збільшилися.