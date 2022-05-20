Єреван вимагає відставки Пашиняна

Тисячі вірмен вийшли на головні вулиці столиці з вимогою відставки чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Протести проходили у мирній формі, без затримань і арештів.
Про це повідомляє News.am.
Активісти вийшли на вулиці Єревана у вівторок, 15 грудня. Вони скандували: Нікол - зрадник; Нікол, йди геть; Вірменія без Нікола.
Мітингувальникам вдалося дійти до центральної площі столиці. Чергова акція протесту у Вірменії закінчилася без затримань.
Мітингувальники пообіцяли проводити такі ходи щодня, а в суботу, 19 грудня, вони планують провести загальнонаціональний мітинг.
Активісти вийшли на вулиці Єревана у вівторок, 15 грудня. Вони скандували: Нікол - зрадник; Нікол, йди геть; Вірменія без Нікола.
Мітингувальникам вдалося дійти до центральної площі столиці. Чергова акція протесту у Вірменії закінчилася без затримань.
Мітингувальники пообіцяли проводити такі ходи щодня, а в суботу, 19 грудня, вони планують провести загальнонаціональний мітинг.
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