Єреван вимагає відставки Пашиняна

19:56 15 грудня Київ, Україна

Тисячі вірмен вийшли на головні вулиці столиці з вимогою відставки чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Протести проходили у мирній формі, без затримань і арештів.

Про це повідомляє News.am.



Активісти вийшли на вулиці Єревана у вівторок, 15 грудня. Вони скандували: Нікол - зрадник; Нікол, йди геть; Вірменія без Нікола.



Мітингувальникам вдалося дійти до центральної площі столиці. Чергова акція протесту у Вірменії закінчилася без затримань.



Мітингувальники пообіцяли проводити такі ходи щодня, а в суботу, 19 грудня, вони планують провести загальнонаціональний мітинг.