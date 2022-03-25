Єреван просить Путіна про допомогу щодо Карабаху

Всі спроби врегулювати військовий конфлікт навколо Нагірного Карабаху мирним шляхом зазнали невдачі. Бойові дії між ворожими сторонами тривають. Бої ведуться поблизу кордонів Вірменської Республіки. Як інформувала пресслужба Міністерства закордонних справ Вірменії, сьогодні, 31 жовтня, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном було направлено лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому він попросив допомогти "забезпечити безпеку".

Відзначається, що він запросив допомогу, ґрунтуючись на двосторонніх угодах між країнами.

У листі вірменський лідер представив ситуацію, що склалася в результаті конфлікту між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабаху. Він також в черговий раз звинуватив Туреччину, яка є членом НАТО, у втручанні в конфлікт.

У повідомленні наголошується, що з огляду на факти наближення бойових дій до кордонів Республіки Вірменія, домагань на територію Вірменії, прем'єр-міністр звернувся до президента РФ з проханням "розпочати невідкладні консультації щодо визначення виду і розміру сприяння, яке Росія може надати Вірменії для забезпечення безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією і Росією, а також на ст. 2 угоди «Про дружбу, співпрацю і взаємне сприяння» від 29 серпня 1997 року".

Раніше Пашинян заявляв, що Вірменія готова до "болючих компромісів" по Карабаху, але не до капітуляції.