Ердоган пообіцяв підтримку палестинцям

16:03 14 травень Київ, Україна

Глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Ізраїль у загостренні конфлікту і назвав його «терористичною державою», пообіцявши Палестині підтримку.

Про це повідомляє Haberturk в п'ятницю, 14 травня.

"Ми засмучені і розсерджені жорстокістю Ізраїлю, станом терору, який обрушився на жінок і пригноблених... Ми будемо засуджувати Ізраїль, навіть якщо весь світ це ігнорує", - заявив Ердоган.

За його словами, якщо інші країни регіону спільними зусиллями не зупинять "агресію" Ізраїлю в Палестині і в Єрусалимі, то "одного разу настане їхня черга".