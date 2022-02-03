Ердоган пообіцяв підтримку палестинцям
16:03 14 травень Київ, Україна
Глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Ізраїль у загостренні конфлікту і назвав його «терористичною державою», пообіцявши Палестині підтримку.
Про це повідомляє Haberturk в п'ятницю, 14 травня.
"Ми засмучені і розсерджені жорстокістю Ізраїлю, станом терору, який обрушився на жінок і пригноблених... Ми будемо засуджувати Ізраїль, навіть якщо весь світ це ігнорує", - заявив Ердоган.
За його словами, якщо інші країни регіону спільними зусиллями не зупинять "агресію" Ізраїлю в Палестині і в Єрусалимі, то "одного разу настане їхня черга".
"Ця терористична держава перейшла всі межі. Єрусалим - це спільна спадщина всього людства, крім того, що він є домом для святих місць трьох релігій. Єрусалим - це весь світ. Борг людства - протистояти нападам Ізраїлю на палестинські міста", - додав Ердоган і закликав Радбез ООН вжити заходів для забезпечення миру на Близькому Сході.
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