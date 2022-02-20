Ердоган: США та РФ не мають права втручатися в конфлікт у Карабаху

17:08 01 жовтень Київ, Україна

Президент Туреччини Раджеп Ердоган відреагував на заклик Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Дональда Трампа провести переговори щодо конфлікту в Нагірному Карабаху

На думку Ердогана, останні 30 років Росія, Франція та США не робили нічого, щоб допомогти у вирішенні карабаського конфлікту, а тому сьогодні просто не мають права втручатися.

"З огляду на те, що США, Росія та Франція нехтували цією проблемою протягом майже 30 років, є неприпустимим, щоб вони брали участь у пошуках способів припинення вогню", - заявив турецький лідер.

Також він вимагає від Вірменії негайно вивести війська з регіону та підкреслив, що тільки за цієї умови в Карабаху настане мир.