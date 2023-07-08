Ердоган повідомив про очікуваний у серпні візит путіна до Туреччини

Продовживши своє президентство, Реджеп Тайіп Ердоган продовжив свої тісні стосунки з главою Кремля Володимиром Путіним.. Так, 7 липня, на прес-конференції під час візиту Володимира Зеленського, глава Туреччини Ердоган повідомив, що у серпні очікує на приїзд путіна до країни з офіційним візитом.
Серед головних тем, які Ердоган планує обговорити з главою Кремля – зернова угода та обмін полоненими між Росією та Україною.
Ердоган зазначив, що наразі тривають консультації з Москвою щодо подальшого обміну полоненими.
Ердоган зазначив, що він уважно стежить за цим питанням, і додав, що в найкоротший результат слід очікувати на позитивний результат.
Також він зазначив, що Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" і докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного Альянсу.
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