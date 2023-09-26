Ердоган: рішення щодо вступу Швеції в НАТО залежить від постачання F-16 Туреччині

17:09 26 вересня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що парламент країни зможе ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО , якщо адміністрація президента США Джо Байдена дозволить продаж винищувачів F-16 Анкарі.

Про це пише Reuters, посилаючись на турецькі ЗМІ.



За словами Ердогана, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції на членство в НАТО минулого тижня у Нью-Йорку.



Президент Туреччини додав, що адміністрація США пов'язує продаж винищувачів F-16 Туреччині з ратифікацією Анкарою шведської заявки.

"Якщо вони (США - ред.) виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свою обіцянку. Турецький парламент матиме вирішальне слово щодо членства Швеції в НАТО", – сказав Ердоган.

Анкара запросила винищувачі F-16 та комплекти для їхньої модернізації у жовтні 2021 року. Угода вартістю 6 млрд доларів міститиме продаж 40 винищувачів, а також модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні турецьких ВПС. Державний департамент США неофіційно повідомив Конгрес про потенційний продаж.