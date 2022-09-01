Ердоган намагається організувати зустріч путіна з Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі з президентом росії володимиром путіним у Сочі запропонував йому провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Hurriyet.
Також Ердоган підтвердив, що домовився з путіним щодо платежів за російський газ у рублях.
Відповідаючи на питання щодо ситуації з постачанням зерна з портів України, Ердоган зазначив, що зараз на черзі стоять близько 20 кораблів.
Крім того, Ердоган заявив про намір особисто проінспектувати АЕС, що будується в Туреччині, а потім розповісти путіну про ситуацію на об'єкті і разом визначити подальші кроки.
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