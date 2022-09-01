Ердоган намагається організувати зустріч путіна з Зеленським

10:40 07 серпня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі з президентом росії володимиром путіним у Сочі запропонував йому провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Hurriyet.

"Я наголошую, що переможця у війні не буде. Незважаючи на труднощі на місцях, я також твердо вірю, що криза буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав пану путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із паном Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру", - сказав він.

Також Ердоган підтвердив, що домовився з путіним щодо платежів за російський газ у рублях.

Відповідаючи на питання щодо ситуації з постачанням зерна з портів України, Ердоган зазначив, що зараз на черзі стоять близько 20 кораблів.

Крім того, Ердоган заявив про намір особисто проінспектувати АЕС, що будується в Туреччині, а потім розповісти путіну про ситуацію на об'єкті і разом визначити подальші кроки.