Ердоган закликає до мирного вирішення конфлікту на Середньому Сході

Президент Туреччини Ердоган обговорив останні події збройного протистояння між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС під час телефонних розмов із лідерами Ізраїлю, Палестини, Лівану, Катару та Єгипту.
Ердоган також наголосив на зусиллях Туреччини для припинення протистояння.
Президент Ердоган також обговорив регіональну напруженість у ході окремих телефонних розмов із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі та еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
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