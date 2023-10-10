Ердоган закликає до мирного вирішення конфлікту на Середньому Сході

17:09 10 жовтня Київ, Україна

Президент Туреччини Ердоган обговорив останні події збройного протистояння між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС під час телефонних розмов із лідерами Ізраїлю, Палестини, Лівану, Катару та Єгипту.

"Ердоган сказав президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу, що будь-який крок, який завдасть колективних збитків жителям Гази, посилить страждання в регіоні", - повідомляє директорат.

Ердоган також наголосив на зусиллях Туреччини для припинення протистояння.

"У телефонній розмові з палестинським лідером Махмудом Аббасом Ердоган заявив, що Туреччина докладає всіх зусиль для припинення конфліктів та забезпечення спокою в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Президент Ердоган також обговорив регіональну напруженість у ході окремих телефонних розмов із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі та еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.