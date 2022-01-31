Ердоган пригрозив покарати турецькі ЗМІ за «шкідливий контент»

06:40 31 січень Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив турецьким ЗМІ судовим позовом через контент, «несумісний з національними та моральними цінностями», що критики розцінили як спробу придушити інакодумство.



У циркулярі, опублікованому в суботу в Офіційній газеті, Ердоган заявив, що рішення спрямоване на усунення шкідливого впливу телевізійних програм з іноземним змістом, які були адаптовані в Туреччині, та на захист турецької культури.



Будуть вжиті всі запобіжні заходи проти постановок, які негативно впливають на сім'ю, дітей та молодь, відповідно до турецьких законів та конституції. Діти та молодь будуть захищені від «повідомлень, що передаються через певні символи», йдеться у рішенні без уточнення.



Турецький орган зі спостереження за ЗМІ, Верховна рада радіо та телебачення вже має широкі повноваження і може штрафувати ЗМІ або наказувати тимчасове відключення телевізійних каналів, які переважно критикують уряд.



Ільхан Таскі, член організації зі спостереження за ЗМІ від головної опозиційної партії, назвав цей крок «циркуляром про цензуру» та сказав, що він порушує конституцію, яка обіцяє захищати свободу преси.



Зазначимо, більшість медіакомпаній у Туреччині вже належать підприємствам, близьким до консервативного та націоналістичного уряду, і тісно слідують курсу уряду.



Організація «Репортери без кордонів» ставить Туреччину на 153 місце зі 180 країн у своєму Світовому індексі свободи преси за 2021 рік. За даними Спілки журналістів Туреччини, наразі у в'язницях перебувають не менше 34 співробітників ЗМІ.

Критики заявили, що це була ще одна спроба придушити свободу слова напередодні виборів наступного року.



Правозахисні організації регулярно звинувачують Туреччину у підриві свободи ЗМІ, заарештовуючи журналістів та закриваючи критично важливі ЗМІ, особливо після того, як Ердоган пережив невдалу спробу державного перевороту у липні 2016 року.