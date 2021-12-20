Ердоган прибув в мечеть Айя-Софія

14:23 24 липень Київ, Україна

Президент Туреччини, який передав історичний музей Айя-Софія, мусульманської організації країни, прибув до нової мечеть для участі в п'ятничному намаз.

Це перший намаз з 1934 року, який проведуть в Айя-Софії. Щоб ознаменувати цю подію, намаз буде тривати протягом доби.

У молитві також візьмуть участь члени турецького уряду, а також депутати Великих національних зборів. Про те чи прибули запрошені Ердоганом глави інших держав не повідомляється.

Автомобіль турецького лідера під'їхав до південно-східного входу в Айя-Софію з вулиці Кабасакал. Охорона президента не дозволила представникам ЗМІ близько підійти до входу.

Раніше влада Стамбула з міркувань безпеки обмежили доступ до Айя-Софії через масове скупчення людей.

10 липня Державний рада Туреччини скасував постанову уряду про присвоєння собору Святої Софії статусу музею. Президент Туреччини Ердоган підписав указ, згідно з яким в Айя-Софії відновляться мусульманські поклоніння. Ряд помісних християнських церков, включаючи РПЦ, висловив жаль у зв'язку з прийнятим рішенням. Така ж реакція послідувала від ЮНЕСКО.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган сказав азан (заклик до молитви) в Айя-Софії в Стамбулі, де о 13:15 за московським часом почався перший після 1934 року п'ятничний намаз.