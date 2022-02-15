Ердоган відвідав ОАЕ, щоб відновити стосунки з арабським світом

09:01 15 лютий Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перебуває з візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах, сподіваючись відновити натягнуті відносини. Аналітики кажуть, що загальні побоювання щодо Ірану можуть стати точкою дотику.



Ердоган сказав, що його дводенний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, що розпочався у понеділок, спрямований на те, щоб послабити роки напруженості та суперництва з державою Перської затоки.



Він сказав, що з візитом Туреччина прагне розвинути досягнутий імпульс і зробити необхідні кроки, щоб повернути стосунки на той рівень, на який вони заслуговують.



Туреччина виявилася у все більшій ізоляції на Близькому Сході, в основному через підтримку Анкарою ісламістського угруповання «Брати-мусульмани», що викликало занепокоєння у багатьох близькосхідних лідерів.



Викладач міжнародних відносин Солі Озел зі стамбульського університету Кадір Хас каже, що візит Ердогана до ОАЕ є частиною ширшого регіонального перезавантаження, і Іран забезпечує вирішальну точку дотику.

«Атака Туреччини по чарівності націлена на кілька країн, одна з яких — Об'єднані Арабські Емірати. Обидві країни зацікавлені, як і всі західні країни, щоб Іран не був таким впливовим, як сьогодні», — сказав він.

Туреччина дедалі більше конкурує з Іраном, від Кавказу до Сирії.



Минулого тижня турецькі проурядові ЗМІ повідомили, що кілька іранських агентів було заарештовано в Туреччині в ході спільної операції турецько-ізраїльської розвідки щодо запобігання вбивству турецько-ізраїльського бізнесмена.



Арешти були зроблені після того, як Іран нещодавно припинив постачання природного газу до Туреччини більш ніж на тиждень, внаслідок чого більша частина виробничого сектору країни зупинилася на кілька днів.



Асли Айдинтабас, старший науковий співробітник Європейської ради, каже, що є підозри, що відключення газу могло бути політично мотивовано.

«Ми бачили, як Іран відключив природний газ для Туреччини нібито тому, що [у нього] щось зламалося або він [Іран] потребував його для свого внутрішнього ринку. Але невипадково це сталося після зустрічі Володимира Путіна з лідером Ірану [Ебрагімом] Раїсі. Це явно був сигнал для Туреччини», – сказала вона.

Іран та Росія тісно співпрацюють у Сирії, підтримуючи режим Дамаска, а Туреччина підтримує сирійських повстанців. Москва також висловила своє невдоволення продажем Анкарою бойових безпілотників Україні.



Аналітик Озел попереджає, що турецько-іранське суперництво, ймовірно, загострюватиметься, оскільки Анкара поділяє побоювання західних та близькосхідних країн щодо ядерної енергетичної програми Ірану.

«Якщо Туреччина хоче приєднатися до цієї боротьби, то так, ми можемо очікувати, що турецько-іранські відносини будуть трохи напруженими. З іншого боку, Туреччині та Ірану вдається підтримувати конкурентні відносини та відносини співпраці протягом століть, тому вони досить добре розуміються на тому, як це зробити», — сказав він.

Аналітики попереджають, що у разі зриву переговорів між Іраном та міжнародною спільнотою щодо усунення побоювань щодо іранської ядерної програми зусилля Туреччини щодо врівноваження конкуренції та суперництва зі своїм іранським сусідом можуть зіткнутися з більш серйозним випробуванням.