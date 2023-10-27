Ердоган підписав протокол про вступ Швеції в НАТО

20:03 23 жовтня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 23 жовтня погодив вступ Швеції в НАТО.

Про це написав його представник.
"Протокол про вступ Швеції до НАТО було підписано президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року і передано на розгляд Великих національних зборів Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Великі національні збори - це вищий однопалатний законодавчий орган країни, парламент.

В управлінні президента більше не повідомили деталей щодо цього підписання.