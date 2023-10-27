Ердоган підписав протокол про вступ Швеції в НАТО

20:03 23 жовтня Київ, Україна





Про це написав його представник. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 23 жовтня погодив вступ Швеції в НАТО Про це написав його представник.

Протокол про вступ Швеції до НАТО був підписаний нашим президентом @RTErdogan 23 жовтня 2023 року та направлений до Великої національної асамблеї Туреччини. — ТК. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 23, 2023

"Протокол про вступ Швеції до НАТО було підписано президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року і передано на розгляд Великих національних зборів Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Великі національні збори - це вищий однопалатний законодавчий орган країни, парламент.



В управлінні президента більше не повідомили деталей щодо цього підписання.