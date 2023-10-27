Ердоган підписав протокол про вступ Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 23 жовтня погодив вступ Швеції в НАТО.
Про це написав його представник.
Про це написав його представник.
Протокол про вступ Швеції до НАТО був підписаний нашим президентом @RTErdogan 23 жовтня 2023 року та направлений до Великої національної асамблеї Туреччини.— ТК. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 23, 2023
Великі національні збори - це вищий однопалатний законодавчий орган країни, парламент.
В управлінні президента більше не повідомили деталей щодо цього підписання.
В управлінні президента більше не повідомили деталей щодо цього підписання.
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