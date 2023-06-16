Ердоган наголосив на своїх "особливих відносинах" з путіним, - CNN

08:02 20 травня Київ, Україна

Туреччина готується до завершального етапу президентських виборів, і весь світ чекає на підсумки. Як зміниться політична роль Туреччини під час війни росії в Україні? Адже чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган посідав у цій політичній картині далеко не останнє місце.

За тиждень до другого туру виборів Реджеп Ердоган в інтерв'ю CNN заявив, що його країна має позитивні відносини з росією і санкції проти неї не збирається вводити.

"Росія та Туреччина корисні одна одній у всіх можливих сферах", - сказав він, наголосивши, що його власні "особливі відносини" з президентом росії володимиром путіним поглиблюються.

На думку Ердогана, Захід потребує "дуже збалансованого підходу" до такої країни, як росія.

Президент Туреччини вкотре наголосив, що його країна не вводитиме санкції проти росії, як це зробили західні країни.

Нагадаємо, 14 травня у Туреччині пройшли вибори президента. Ердоган набрав 49,51% голосів виборців, лідер опозиції Кемаль Кілічдароглу – 44,88%. Другий тур виборів президента відбудеться 28 травня.