Ердоган планує зустрітися з Маском для обговорення космічних технологій

08:41 18 вересня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрінеться з американським бізнесменом Ілоном Маском , щоб обговорити співпрацю у різних сферах, зокрема, космічних технологій та акумуляторів для електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.



Зазначається, що Ердоган зустрінеться з Маском у новому Турецькому будинку, неподалік штаб-квартири ООН, де цього тижня відбудеться засідання Генеральної Асамблеї. До цього Маск зустрічався з Ердоганом в Анкарі у 2017 році.



Президент Туреччини розглядає запланований на червень 2024 року запуск супутника Turksat 6A як важливу віху для збору розвідданих, які можуть бути використані у військових цілях.



Також відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX співпрацює з турецькою космічною програмою із запуску супутників зв'язку. Туреччина також шукає допомоги у розробці акумуляторів для першого вітчизняного електромобіля Togg.