Ердоган планує зустрітися з Маском для обговорення космічних технологій

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрінеться з американським бізнесменом Ілоном Маском, щоб обговорити співпрацю у різних сферах, зокрема, космічних технологій та акумуляторів для електромобілів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Ердоган зустрінеться з Маском у новому Турецькому будинку, неподалік штаб-квартири ООН, де цього тижня відбудеться засідання Генеральної Асамблеї. До цього Маск зустрічався з Ердоганом в Анкарі у 2017 році.
Президент Туреччини розглядає запланований на червень 2024 року запуск супутника Turksat 6A як важливу віху для збору розвідданих, які можуть бути використані у військових цілях.
Також відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX співпрацює з турецькою космічною програмою із запуску супутників зв'язку. Туреччина також шукає допомоги у розробці акумуляторів для першого вітчизняного електромобіля Togg.
Зазначається, що Ердоган зустрінеться з Маском у новому Турецькому будинку, неподалік штаб-квартири ООН, де цього тижня відбудеться засідання Генеральної Асамблеї. До цього Маск зустрічався з Ердоганом в Анкарі у 2017 році.
Президент Туреччини розглядає запланований на червень 2024 року запуск супутника Turksat 6A як важливу віху для збору розвідданих, які можуть бути використані у військових цілях.
Також відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX співпрацює з турецькою космічною програмою із запуску супутників зв'язку. Туреччина також шукає допомоги у розробці акумуляторів для першого вітчизняного електромобіля Togg.
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