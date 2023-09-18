Ердоган планує зустрітися з Маском для обговорення космічних технологій

08:41 18 вересня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрінеться з американським бізнесменом Ілоном Маском, щоб обговорити співпрацю у різних сферах, зокрема, космічних технологій та акумуляторів для електромобілів.
 
Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Ердоган зустрінеться з Маском у новому Турецькому будинку, неподалік штаб-квартири ООН, де цього тижня відбудеться засідання Генеральної Асамблеї. До цього Маск зустрічався з Ердоганом в Анкарі у 2017 році.

Президент Туреччини розглядає запланований на червень 2024 року запуск супутника Turksat 6A як важливу віху для збору розвідданих, які можуть бути використані у військових цілях.

Також відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX співпрацює з турецькою космічною програмою із запуску супутників зв'язку. Туреччина також шукає допомоги у розробці акумуляторів для першого вітчизняного електромобіля Togg.