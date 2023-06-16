Ердоган залишається при владі до 2028 року

06:43 29 травня Київ, Україна

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган здобув перемогу у другому турі виборів із результатом 52,16% голосів виборців. Кандидата від опозиції Кемаля Киличдароглу підтримали понад 47,84% виборців. Це різниця у понад 2 мільйони голосів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

Загалом для виборців по всій Туреччині було встановлено 191885 урн для голосування. Явка у другому турі виборів президента Туреччини склала 85,53%, що менш ніж на два процентні пункти нижче порівняно з першим туром голосування.

"Всі 85 мільйонів наших громадян - переможці виборів 14 та 28 травня. Я хотів би подякувати нашому народу за те, що він поклав на нас відповідальність за управління країною на наступні п'ять років. Ми будемо гідні вашої довіри", - пообіцяв Ердоган.

Володимир Зеленський привітав Реджепа Ердогана із перемогою на президентських виборах.