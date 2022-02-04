Ердоган звинуватив Захід у посиленні української кризи

13:56 04 лютий Київ, Україна





Коментарі Ердогана, зроблені після повернення з поїздки до Києва у четвер, прозвучали, коли він намагається організувати російсько-український саміт, щоб розвіяти побоювання, що президент Росії Володимир Путін готується до вторгнення в Україну.



Ердоган намагався позиціонувати Туреччину, яка є членом оборонного альянсу НАТО, як нейтрального посередника, близького як до Москви, так і до Києва. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив Захід у «погіршенні» російсько-української кризи і розкритикував позицію президента США Джо Байдена Коментарі Ердогана, зроблені після повернення з поїздки до Києва у четвер, прозвучали, коли він намагається організувати російсько-український саміт, щоб розвіяти побоювання, що президент Росії Володимир Путін готується до вторгнення в Україну.Ердоган намагався позиціонувати Туреччину, яка є членом оборонного альянсу НАТО, як нейтрального посередника, близького як до Москви, так і до Києва.



Він виступив з одним із найрізкіших критичних зауважень щодо позиції Європи та США щодо кризи в інтерв'ю турецьким журналістам у своєму літаку.



«На жаль, Захід досі не зробив жодного внеску у вирішення цього питання. Можу сказати, що вони лише посилюють ситуацію», — сказав Ердоган, додавши, що Байден «поки що не зміг продемонструвати позитивний підхід».



Високо оцінивши колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель та її підхід до України, Ердоган сказав, що після її відходу Європа зіштовхнулася із «серйозними проблемами на рівні керівництва».



Після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським Ердоган підтвердив свою пропозицію провести кризовий саміт Україна-Росія у Туреччині.



У літаку він сказав, що Путін "позитивно відреагував" на цю ідею і що дату візиту російського лідера буде призначено найближчим часом.



Ердоган також розкритикував висвітлення кризи у міжнародних ЗМІ, яке значною мірою покладалося на оцінки американської розвідки, які Кремль відкидає, а Київ обережно приймає.



«Я вважаю, що ескалація питання між Україною та Росією у міжнародних ЗМІ завдала більше шкоди, ніж користі», - сказав Ердоган, слова якого цитує телеканал CNN Turk.