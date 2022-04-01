Ердоган звинуватив главу турецького Центробанку в обвалі турецької ліри

12:54 07 листопада Київ, Україна

Важкі часи переживає економіка Туреччини. На тлі пандемії коронавірусу відбувається стрімке падіння курсу національної валюти. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган угледів в ситуації, яка відбувається, провину голови турецького Центробанку Мурата Уйсала і своїм указом звільнив останнього з займаної посади. Про це в суботу, 7 листопада, повідомило інформагентство РБК-Україна.

Рішення про звільнення Уйсала прийняте на тлі рекордного падіння курсу ліри, відзначає видання.

На початку цього тижня ліра знецінилася до 8,49 ліри за один американський долар. Попередній рекорд був встановлений в кінці жовтня поточного року.

Відзначимо, що станом на 5 листопада курс був на рівні 0,12 ліри за $1, тоді як в середині січня - 0,17 ліри. Таким чином, в поточному році турецька валюта втратила 30% вартості.

Раніше Ердоган оголосив про нові обмеження в зв'язку з поширенням коронавірусу в Туреччині. За його словами, громадяни країни повинні неухильно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції і заходів гігієни.