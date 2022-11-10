Ердоган назвав позитивним рішення про відступ військ росії з Херсона

10:12 10 листопада Київ, Україна





Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить бути посередником між Україною та росією, але неможливо прогнозувати, коли війна закінчиться. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав рішення про відведення російських військ із Херсона позитивним кроком. Про це він сказав журналістам в аеропорту Есенбога перед візитом до Узбекистану, повідомляє TRT Haber.Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить бути посередником між Україною та росією, але неможливо прогнозувати, коли війна закінчиться.

"Але рішення росії по Херсону - позитивне рішення, важливе рішення. Я не знаю, чи братиме участь росія в G-20, чи ні, якщо буде участь, у нас буде можливість там зустрітися. Інакше ми продовжимо вести телефонну дипломатію з рф. Ми сподіваємося, що ми досягнемо успіху у посередництві", - сказав турецький лідер.

9 листопада міністерство закордонних справ росії заявило, що готове до переговорів з Україною про припинення війни, проте з урахуванням "реалій, що складаються". Незабаром після цієї заяви російське міноборони повідомило про намір вивести війська на Херсонщині з правого берега Дніпра на лівий — тобто з Херсона та прилеглих населених пунктів. Спікер українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко вкотре нагадав, що для мирних переговорів росія має вивести свої війська з України. Він додав, що заява мзс росії - це чергова димова завіса.