Ердоган має намір контролювати перемир'я в Нагірному Карабаху

06:41 11 листопада Київ, Україна

Ердоган має намір спільно з Росією контролювати дотримання угоди про припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією, хоча в тексті угоди немає пункту про присутність турецьких військових в Нагірному Карабаху.



Про це Ердоган заявив своєму російському колезі Володимиру Путіну в телефонній розмові, передає агентство AFP.



За словами турецького лідера, Туреччина контролюватиме припинення вогню разом з Росією в "загальному центрі, який буде створений Азербайджаном на його землях, звільнених від вірменської окупації".



Також в повідомленні зазначається, що Москва буде нести "важливу відповідальність" в цьому відношенні.



Саме підписання угоди про припинення вогню Ердоган охарактеризував як "правильний крок у напрямку довгострокового врегулювання".



У той самий час напередодні в пресслужбі президента РФ Володимира Путіна стверджували, що текст угоди про капітуляцію, яку підписали Азербайджан і Вірменія за посередництва Росії, не містить положення про присутність турецьких військових в Нагірному Карабаху.