Ердоган може поїхати на зустріч із путіним наступного тижня - Bloomberg

17:51 28 серпня Київ, Україна

Глава Туреччини Реджеп Ердоган може зустрітися з президентом росії володимиром путіним на російській території наступного тижня.



Про це повідомляє Bloomberg.



За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити до росії у п'ятницю, 8 вересня, після чого поїде до Індії для участі у саміті G7, який відбудеться у Нью-Делі.





У виданні зазначають, що Ердоган хоче, щоб було відновлено зернову угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море та з якої росія вийшла у липні. З того часу світові ціни на пшеницю стали нестабільними, особливо після того, як росія атакувала українську портову інфраструктуру для експорту агропродукції.

Що відомо про зустрічі Ердогана та путіна

2 серпня путін і Ердоган провели телефонну розмову, під час якої домовилися про візит президента росії до Туреччини.



Згодом ЗМІ писали, що путін може приїхати наприкінці серпня. 14 серпня з'явилася інформація про візит президента росії "найближчими днями".



Сам Ердоган 21 серпня заявив, що має намір зустрітися з путіним у вересні 2023 року, якщо "буде така можливість".