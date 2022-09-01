Ердоган використовує поновлення експорту зерна у своїй передвиборчій кампанії

19:40 09 серпня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган використовує ситуацію з поновленням експорту зерна з України у своїй передвиборчій кампанії.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 9 серпня.



Інформагентство зазначає, що низка дипломатичних перемог дає турецькому президентові "перепочинок" від економічних труднощів у Туреччині. Свої дипломатичні успіхи він використовує у передвиборчій стратегії на виборах, що відбудуться у 2023 році.



ЗМІ додає, що це стане найсерйознішим випробуванням для Ердогана за весь час його майже 20-річного правління. Зокрема, прогрес на міжнародному рівні контрастує із похмурою економічною картиною всередині країни: інфляція зросла до 79%, а ліра досягла рекордних мінімумів ще у грудні минулого року.



Противники звинувачують Ердогана у неправильній економічній політиці. Вони критикують серію зниження процентних ставок, незважаючи на високу інфляцію, та звільнення трьох керівників центрального банку з 2019 року, внаслідок чого країна має великий дефіцит поточного рахунку та залежить від зовнішнього фінансування для підтримки економіки.



Сам турецький президент заявляв, що плоди економічної політики уряду – пріоритет експорту, виробництва та інвестицій – збільшаться у першому кварталі 2023 року.