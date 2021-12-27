Ердоган і Столтенберг обговорили ситуацію в Україні
18:46 16 квітень Київ, Україна
В ході телефонного діалогу президент Туреччини Раджеп Ердоган і генсек НАТО Йенс Столтенберг
обговорили ситуацію в Егейському та Середземному морях, Лівію, Афганістан, а також ескалацію РФ на українських кордонах.
Про це повідомила канцелярія турецького лідера, повідомляє ТАСС.
"Сторони обговорили регіональні теми, в першу чергу кризу у відносинах між Росією і Україною, а також ситуацію в Егейському та Середземному морях, Лівію і Афганістан. Президент Ердоган повідомив, що вірить в необхідність врегулювання кризи між Росією і Україною шляхом діалогу з урахуванням територіальної цілісності Україна і Мінських угод", - йдеться в оприлюдненому пресслужбою турецького лідера комюніке.
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