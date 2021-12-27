Ердоган і Столтенберг обговорили ситуацію в Україні

Про це повідомила канцелярія турецького лідера, повідомляє ТАСС.

"Сторони обговорили регіональні теми, в першу чергу кризу у відносинах між Росією і Україною, а також ситуацію в Егейському та Середземному морях, Лівію і Афганістан. Президент Ердоган повідомив, що вірить в необхідність врегулювання кризи між Росією і Україною шляхом діалогу з урахуванням територіальної цілісності Україна і Мінських угод", - йдеться в оприлюдненому пресслужбою турецького лідера комюніке.