ЄП наполягає на заморожуванні фінансування Угорщини Євросоюзом

18:26 24 листопада Київ, Україна





Європейський парламент наполягає на тому, що Євросоюз має заморозити фінансування Угорщини.



У резолюції євродепутати заявляють, що 17 заходів щодо виправлення ситуації, погоджених Єврокомісією та Угорщиною, "недостатньо для усунення наявного системного ризику для фінансових



Вони закликають держави-члени вжити запропонованих заходів відповідно до спеціального регламенту, щоб захистити бюджет ЄС від порушень принципів правової держави в Угорщині, і скасувати їх лише після того, як угорські заходи щодо виправлення ситуації дадуть стійкий З метою захисту бюджету Євросоюзу від порушень принципів правової держави в Угорщині, Європарламент наполягає на блокуванні фінансування країни.Європейський парламент наполягає на тому, що Євросоюз має заморозити фінансування Угорщини.У резолюції євродепутати заявляють, що 17 заходів щодо виправлення ситуації, погоджених Єврокомісією та Угорщиною, "недостатньо для усунення наявного системного ризику для фінансових інтересів ЄС", навіть у разі їхньої повної реалізації.Вони закликають держави-члени вжити запропонованих заходів відповідно до спеціального регламенту, щоб захистити бюджет ЄС від порушень принципів правової держави в Угорщині, і скасувати їх лише після того, як угорські заходи щодо виправлення ситуації дадуть стійкий ефект



"Якщо ці заходи буде скасовано в майбутньому, Союз має перейти до фінансової корекції", - додають вони.



На думку євродепутатів, ризик нецільового використання коштів ЄС в Угорщині зберігається, і Комісія не повинна затверджувати план відновлення та стійкості Угорщини, доки країна повністю не виконає всі рекомендації щодо верховенства права та всі відповідні рішення Суду ЄС та Європейського суду з прав людини.



Євродепутати закликають Комісію та Раду ЄС не піддаватися тиску, який чинить на них Угорщина, блокуючи важливі рішення ЄС, такі як виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні та укладання глобальної угоди про мінімальну ставку корпоративного податку.



Таке "зловживання" правилом одноголосного голосування не повинно "мати жодного впливу" на рішення щодо плану відновлення Угорщини та застосування законодавства про зумовленість верховенства права, йдеться у тексті.



Раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія готується затвердити виділення Угорщині коштів на загальну суму до 14,7 мільярда євро.