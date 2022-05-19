Енергогігант Італії відкриє рахунок у рублях для оплати за російський газ

Італійський енергетичний гігант Eni SpA повідомив, що відкриє рахунки в рублях та євро у російському "Газпромбанку", щоб платити росії за поставлений російський газ.
Про це пише агентство Bloomberg.
Компанія стверджує, що ухвалила таке рішення, щоб гарантувати своєчасні платежі та уникнути перебоїв із постачанням газу.
Bloomberg зазначає, Eni пішла на цей крок у той час, як Європейський Союз уникав письмового викладу нових докладних вказівок щодо постачання газу після того, як президент Росії Володимир Путін наполіг на тому, щоб за газ платили в рублях.
У вівторок компанія заявила, що нові процедури Eni будуть нейтральними з погляду як витрат, так і ризиків, і не будуть несумісними з санкціями.. Платіжне зобов'язання може бути виконане переведенням у євро, запевняють в ЕНІ.
Підконтрольна державі компанія заявила, що це рішення вона погодила з італійським урядом та відповідно до санкцій.
Компанія додала, що відкриває рахунки у двох валютах з метою обережності.
В даний час ЄС випустив два набори інструкцій щодо оплати за газ. Обидва залишають простір для тлумачення, повідомляє Bloomberg.
Європейська комісія заявила у вівторок, що компанії не повинні виконувати вимоги Москви про відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу, навіть незважаючи на те, що блок продовжує уникати письмового оформлення цього обмеження.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив минулого тижня, що "немає офіційної заяви про те, що означає порушення санкцій", і що на сьогоднішній день "ніхто ніколи нічого не говорив про те, чи порушують платежі в рублях санкції".
Країни та компанії протягом тижнів вимагали Європейської комісії ясності щодо того, як вони можуть здійснювати платежі, не порушуючи санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. Кінцевий термін сплати російського газу в Eni – приблизно до 20 травня.
Як відомо, Європейський Союз поки не запровадив дієвих санкцій проти росії через її агресію в Україні.. Наразі щодня росія отримує від продажу нафти та газу європейським країнам 1 млрд доларів, тоді як її витрати на війну за один день становлять 1 млрд доларів.
Про це пише агентство Bloomberg.
Компанія стверджує, що ухвалила таке рішення, щоб гарантувати своєчасні платежі та уникнути перебоїв із постачанням газу.
Bloomberg зазначає, Eni пішла на цей крок у той час, як Європейський Союз уникав письмового викладу нових докладних вказівок щодо постачання газу після того, як президент Росії Володимир Путін наполіг на тому, щоб за газ платили в рублях.
У вівторок компанія заявила, що нові процедури Eni будуть нейтральними з погляду як витрат, так і ризиків, і не будуть несумісними з санкціями.. Платіжне зобов'язання може бути виконане переведенням у євро, запевняють в ЕНІ.
Підконтрольна державі компанія заявила, що це рішення вона погодила з італійським урядом та відповідно до санкцій.
Компанія додала, що відкриває рахунки у двох валютах з метою обережності.
В даний час ЄС випустив два набори інструкцій щодо оплати за газ. Обидва залишають простір для тлумачення, повідомляє Bloomberg.
Європейська комісія заявила у вівторок, що компанії не повинні виконувати вимоги Москви про відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу, навіть незважаючи на те, що блок продовжує уникати письмового оформлення цього обмеження.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив минулого тижня, що "немає офіційної заяви про те, що означає порушення санкцій", і що на сьогоднішній день "ніхто ніколи нічого не говорив про те, чи порушують платежі в рублях санкції".
Країни та компанії протягом тижнів вимагали Європейської комісії ясності щодо того, як вони можуть здійснювати платежі, не порушуючи санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. Кінцевий термін сплати російського газу в Eni – приблизно до 20 травня.
Як відомо, Європейський Союз поки не запровадив дієвих санкцій проти росії через її агресію в Україні.. Наразі щодня росія отримує від продажу нафти та газу європейським країнам 1 млрд доларів, тоді як її витрати на війну за один день становлять 1 млрд доларів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі