Енергетичний суверенітет: Чехія відмовиться від нафти та ядерного палива з росії

12:33 18 жовтня Київ, Україна

Ключовим аспектом національної безпеки Чехії є енергетична незалежність, у зв'язку з чим за лічені місяці Чехія позбавиться залежності від російської нафти та російського ядерного палива.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

"Чехія прагне посилити незалежність у сфері енергетики та забезпечити контроль над ключовими сировинними ресурсами, щоб стати сильнішою державою. Ми позбавимося нафти і ядерного палива з росії, так само як позбулися залежності від російського газу", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що уряд Чехії вже зробив кроки для зменшення залежності від росії та продовжуватиме працювати в цьому напрямку.

Фіала наголосив на важливості зміцнення державної ролі в енергетичному секторі. У рамках посилення енергетичної безпеки Чехія придбала частку в терміналах зрідженого природного газу (ЗПГ), оператора газопроводу Net4Gas та планує збільшити потужність трансальпійського нафтопроводу TAL. Крім того, країна готується до будівництва як звичайних, так і малих модульних ядерних реакторів.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ці кроки сприяють створенню енергетичного суверенітету, що нині є критично важливим.