Енергетичний суверенітет: Чехія відмовиться від нафти та ядерного палива з росії

Ключовим аспектом національної безпеки Чехії є енергетична незалежність, у зв'язку з чим за лічені місяці Чехія позбавиться залежності від російської нафти та російського ядерного палива.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.
Він зазначив, що уряд Чехії вже зробив кроки для зменшення залежності від росії та продовжуватиме працювати в цьому напрямку.
Фіала наголосив на важливості зміцнення державної ролі в енергетичному секторі. У рамках посилення енергетичної безпеки Чехія придбала частку в терміналах зрідженого природного газу (ЗПГ), оператора газопроводу Net4Gas та планує збільшити потужність трансальпійського нафтопроводу TAL. Крім того, країна готується до будівництва як звичайних, так і малих модульних ядерних реакторів.
Прем'єр-міністр підкреслив, що ці кроки сприяють створенню енергетичного суверенітету, що нині є критично важливим.
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