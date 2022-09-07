Енергетична криза в Європі триватиме як мінімум до 2025 року - Bloomberg

20:05 07 вересня Київ, Україна

Енергетична криза в Європі триватиме як мінімум до 2025 року. Таку оцінку експертів оприлюднює видання Bloomberg.





Керівники енергетичних компаній Європи зазначають, що швидкого вирішення проблеми немає, тому енергокриза затягнеться на кілька років. Процес підготовки до наступних опалювальних сезонів може бути складнішим у разі повного припинення постачання російського газу Керівники енергетичних компаній Європи зазначають, що швидкого вирішення проблеми немає, тому енергокриза затягнеться на кілька років.

"Наступної зими у Європи можуть виникнути ще серйозніші проблеми. Можливо, наступного літа країни не зможуть заповнити сховища так, як нам вдалося зробити цього року", - сказав Нієк Ден Холландер, комерційний директор німецького енергетичного гіганта Uniper SE.

Видання зазначає, що енергетична криза стала гіршою за останні 50 років. При різкому зростанні цін тиск посилив кризу вартості життя та поставив економіку на межу рецесії.