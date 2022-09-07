Енергетична криза в Європі триватиме як мінімум до 2025 року - Bloomberg

Енергетична криза в Європі триватиме як мінімум до 2025 року. Таку оцінку експертів оприлюднює видання Bloomberg.
Процес підготовки до наступних опалювальних сезонів може бути складнішим у разі повного припинення постачання російського газу.
Керівники енергетичних компаній Європи зазначають, що швидкого вирішення проблеми немає, тому енергокриза затягнеться на кілька років.
Керівники енергетичних компаній Європи зазначають, що швидкого вирішення проблеми немає, тому енергокриза затягнеться на кілька років.
Видання зазначає, що енергетична криза стала гіршою за останні 50 років. При різкому зростанні цін тиск посилив кризу вартості життя та поставив економіку на межу рецесії.
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