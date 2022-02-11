«Еммі-2020»: карантинний режим для премії

17:12 21 вересень Київ, Україна

72-а церемонія вручення телепремії "Еммі" пройшла в онлайн-режимі, а все через карантинні обмеження. Відповідно не було червоної доріжки в її традиційному форматі. Але все ж зіркам вдалося похизуватися у своїх вбраннях - в трансляції по відеозв'язку.

Онлайн-зустріч перетворила розкішну церемонію на атмосферні посиденьки. А замість звичної червоної доріжки з образами від знаменитих дизайнерів ми отримали зірок кіно в улюблених піжамах, кардиганах і спортивних костюмах. Хоча, звичайно, були і ті, хто не зміг відмовитися від можливості одягнути стильне коктейльне вбрання.

Щоб покінчити з цим усім непорозумінням під назвою "2020", селебріті влаштували в прямому ефірі веселе святкування Нового року. А деякі організували маленькі домашні вечірки з нагоди 72-ї премії "Еммі".

"Спадкоємці" від HBO стали кращим драматичним серіалом за версією телевізійної премії "Еммі". Це серіал про родину, яка керує медіаімперією. Всього "Спадкоємці" отримали 7 статуеток "Еммі".

Кращою актрисою визнана Зендея ( "Ейфорія").

У категорії "Кращий мінісеріал" перемогли "Хранителі". Реджина Кінг, яка грала в цьому серіалі, отримала нагороду як найкраща актриса мінісеріалу. "Хранителі" стали лідером за кількістю нагород, зібравши 11 статуеток "Еммі".

Кращим комедійним серіалом став "Шіттс Крік". Актори, які грали головні ролі в серіалі, Юджин Леві та Кетрін О'Хара, стали кращими комедійними актором і актрисою. Всього "Шіттс Крік" отримав 9 нагород.

У номінації "Кращий телевізійний фільм" перемогла драма "Бездоганний".